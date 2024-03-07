После обнаружения двоих заболевших детей в лицее №1 Ухты всех контактные лиц посадили на карантин
- 19:15 7 марта
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- Илья Князев
После обнаружения двоих заболевших детей в лицее №1 Ухты всех контактных с ними лиц поместили под медицинское наблюдение до 8 марта.
Как сообщили по запросу БНК в Роспотребнадзоре по Коми в лицее «Ухта» зарегистрировано два взаимосвязанного случая ОРВИ у учащихся различных классов, сообщили в Ухте. В этой связи классы, где выявлено заболевание, работают в выделенных помещениях, питаются специально для того, чтобы ограничить общение с остальным детям. За контактными школами организовано наблюдение и их обследование. Новые случаи заболевания в учебном заведении не зарегистрированы. Наблюдение контактных детей будет продолжаться до 8 Марта.
В 2023 г. в регионе наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом. В 2024 году ситуация была прежней, но управление не нашло числа новых инцидентов.
Напомним, что по данным Ухтинского мэрии, коклюш был найден у учащихся 9 и 11 классов Ухтинского района. В 2022 г. в Коми зарегистрировано только 3 случая заболевания у детей, в 2023 г. уже 97 случаев и 79 случаев у детей и 18 случаев взрослых.