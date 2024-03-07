После обнаружения двоих заболевших детей в лицее №1 Ухты всех контактные лиц посадили на карантин

После обнаружения двоих заболевших детей в лицее №1 Ухты всех контактных с ними лиц поместили под медицинское наблюдение до 8 марта.

Как сообщили по запросу БНК в Роспотребнадзоре по Коми в лицее «Ухта» зарегистрировано два взаимосвязанного случая ОРВИ у учащихся различных классов, сообщили в Ухте. В этой связи классы, где выявлено заболевание, работают в выделенных помещениях, питаются специально для того, чтобы ограничить общение с остальным детям. За контактными школами организовано наблюдение и их обследование. Новые случаи заболевания в учебном заведении не зарегистрированы. Наблюдение контактных детей будет продолжаться до 8 Марта.