В одном из сел Коми появилась чистая вода
- 20:00 7 марта
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- Олег Помидоров
Жителям усинской Колвы подвели чистую воду из городской системы.
Как рассказал мэр Усинска Николай Такаев, 7 марта в селе Колва был запущен в эксплуатацию водовод. Для реализации этой задачи, к селу на протяжении нескольких лет прокладывали трубопровод от Усинска. Проект был реализован благодаря соглашению о сотрудничестве “ЛУКОЙЛа” и правительством региона.
Строительство магистрального водовода в Колву проводилось в несколько этапов. Первый начался в 2023 году, когда от Усинска до Колвы провели трубопровод длиной 6,5 километров. Второй этап включал в себя прокладку ветки по селу длиной в два километра. Также в дополнение к уже имеющимся, установили три новые водоразборные колонки.
Мэр отметил, что теперь жители села будут получать чистую воду из городской системы, которая соответствует всем нормам качества.