В одном из сел Коми появилась чистая вода

Как рассказал мэр Усинска Николай Такаев, 7 марта в селе Колва был запущен в эксплуатацию водовод. Для реализации этой задачи, к селу на протяжении нескольких лет прокладывали трубопровод от Усинска. Проект был реализован благодаря соглашению о сотрудничестве “ЛУКОЙЛа” и правительством региона.

Строительство магистрального водовода в Колву проводилось в несколько этапов. Первый начался в 2023 году, когда от Усинска до Колвы провели трубопровод длиной 6,5 километров. Второй этап включал в себя прокладку ветки по селу длиной в два километра. Также в дополнение к уже имеющимся, установили три новые водоразборные колонки.