Житель Коми остался без денег и желанного снегохода после покупок в интернете

Ухтинец стал жертвой онлайн-аферистов после поиска снегохода в интернете.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в полицию обратился житель Ухты. Мужчина рассказал, что нашел интересное предложение на сайте бесплатных объявлений о продаже снегохода. Лжепродавец предложил покупателю забронировать товар по ссылке. После чего мужчина ввел данные своей карты и код из смс, однако продавец заявил, что произошел технический сбой, после чего попросил повторить операцию.