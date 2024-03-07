Житель Коми остался без денег и желанного снегохода после покупок в интернете
- 18:30 7 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Ухтинец стал жертвой онлайн-аферистов после поиска снегохода в интернете.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в полицию обратился житель Ухты. Мужчина рассказал, что нашел интересное предложение на сайте бесплатных объявлений о продаже снегохода. Лжепродавец предложил покупателю забронировать товар по ссылке. После чего мужчина ввел данные своей карты и код из смс, однако продавец заявил, что произошел технический сбой, после чего попросил повторить операцию.
По итогу со счета 63-летнего жителя Ухты списалась двойная сумма – около 57 тысяч рублей. Однако аферист больше не вышел на связь, так как все его контакты были заблокированы.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.