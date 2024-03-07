Титул "Миссис Сыктывкар Гран-При 2024" получила Наталья Дорошенко

Наталья Дорошенко, победительница конкурса «Миссис Сыктывкар Гран-При 2024», исполнила свою давнюю мечту, приняв участие в этом престижном конкурсе красоты. Наталья, работающая HR-менеджером, решила испытать свои силы впервые и сразу же завоевала главный приз. Конкурс «Миссис Сыктывкар 2024» проходил в феврале в столице Коми, благодаря организатору Любови Тихомировой, которая сама принимала участие в конкурсе «Миссис Россия 2023» и затем стала региональным директором конкурса «Миссис Россия» в Республике Коми.

Главным призом для Натальи стала поездка в Москву на конкурс «Миссис Россия», где она представит Сыктывкар и будет бороться за титул «Миссис Россия Гран-При». Подготовка Натальи к конкурсу продолжалась месяц, включая кастинг и мастер-классы, где она обучалась танцам и дефиле.

Сам конкурс включал оценку не только внешней красоты, но и таланта, требуя от участниц подготовки творческих номеров. Наталья получила множество положительных эмоций, незабываемых впечатлений и приятных мгновений во время своего участия в конкурсе.

Наталья отметила, что участие в конкурсе «Миссис Сыктывкар 2024» стало для нее замечательной школой любви к себе. Она подчеркнула, что главное в этом процессе — вера в себя и свои способности.