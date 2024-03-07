В Коми больше 2 тысяч женщин с детьми досрочно вышли на пенсию в прошлом году
- 17:50 7 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми в 2023 году более 2 тысяч женщин с двумя и более детьми вышли на пенсию досрочно. Эту информацию предоставила пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России.
Пенсии в Коми назначаются досрочно, и возраст выхода на пенсию зависит от нескольких факторов. Для женщин без детей или с одним ребенком, чтобы получить досрочную пенсию, необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет.
В случае, если женщина проживает в районах Крайнего Севера, необходимо отработать не менее 15 лет, а в приравненных местностях - 20 лет и более. Женщины, родившиеся в 1971 году, могут выйти на пенсию в 53 года при соблюдении указанных условий.
Для женщин с двумя, тремя и четырьмя детьми, имеющими северный стаж, возраст выхода на пенсию составляет 50 лет. Требования к страховому стажу аналогичны тем, что были указаны ранее. В случае работы на Крайнем Севере женщины должны отработать 12 лет, а в приравненных местностях - 17 лет.
Женщины, у которых есть пять и более детей, а также дети-инвалиды, также выходят на пенсию в 50 лет, независимо от северного стажа. Однако необходимо иметь страховой стаж как минимум 15 лет.
В 2023 году в Коми досрочно на пенсию вышли 2262 женщины. Из них 2088 - женщины с двумя и более детьми, 22 - женщины с пятью и более детьми, а 152 - мамы, у которых есть дети-инвалиды.