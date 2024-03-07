В Коми больше 2 тысяч женщин с детьми досрочно вышли на пенсию в прошлом году

В Коми в 2023 году более 2 тысяч женщин с двумя и более детьми вышли на пенсию досрочно. Эту информацию предоставила пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России.

Пенсии в Коми назначаются досрочно, и возраст выхода на пенсию зависит от нескольких факторов. Для женщин без детей или с одним ребенком, чтобы получить досрочную пенсию, необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет.