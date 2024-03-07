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Цена на маленький букет тюльпанов в Сыктывкаре подскочила до 530 рублей

Цена на маленький букет тюльпанов в Сыктывкаре подскочила до 530 рублейfreepik.com

В преддверии Международного женского дня значительно выросли цены на тюльпаны в Сыктывкаре.

Традиционно тюльпаны являются одним из самых популярных цветов на 8 марта, что приводит к повышенному спросу. Общий рост инфляции в последние месяцы повлиял на стоимость цветов, включая тюльпаны. Стоимость выращивания тюльпанов, включая затраты на материалы, рабочую силу и энергию, увеличилась.

В некоторых местных цветочных магазинах города цены на тюльпаны колеблются следующим образом:

Местные тюльпаны.

  • 1 тюльпан - 75 рублей
  • 3 тюльпана - 250 рублей
  • 5 тюльпанов - 400 рублей

Тюльпаны из южных регионов России.

  • 5 тюльпанов - 530 рублей
  • 11 тюльпанов с сухоцветами - 1310 рублей.

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