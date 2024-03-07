Цена на маленький букет тюльпанов в Сыктывкаре подскочила до 530 рублей

В преддверии Международного женского дня значительно выросли цены на тюльпаны в Сыктывкаре.

Традиционно тюльпаны являются одним из самых популярных цветов на 8 марта, что приводит к повышенному спросу. Общий рост инфляции в последние месяцы повлиял на стоимость цветов, включая тюльпаны. Стоимость выращивания тюльпанов, включая затраты на материалы, рабочую силу и энергию, увеличилась.