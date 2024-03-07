Цена на маленький букет тюльпанов в Сыктывкаре подскочила до 530 рублей
- 17:32 7 марта
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- Елизавета Петрова
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В преддверии Международного женского дня значительно выросли цены на тюльпаны в Сыктывкаре.
Традиционно тюльпаны являются одним из самых популярных цветов на 8 марта, что приводит к повышенному спросу. Общий рост инфляции в последние месяцы повлиял на стоимость цветов, включая тюльпаны. Стоимость выращивания тюльпанов, включая затраты на материалы, рабочую силу и энергию, увеличилась.
В некоторых местных цветочных магазинах города цены на тюльпаны колеблются следующим образом:
Местные тюльпаны.
- 1 тюльпан - 75 рублей
- 3 тюльпана - 250 рублей
- 5 тюльпанов - 400 рублей
Тюльпаны из южных регионов России.
- 5 тюльпанов - 530 рублей
- 11 тюльпанов с сухоцветами - 1310 рублей.