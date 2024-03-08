Их ждет головокружительный успех: Глоба назвал три знака зодиака, которых поцелует удача с 9 марта
- 05:20 8 марта
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- Служба новостей
Яна Лаушкина / Progorodsamara.ru
Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которых ожидает необычайный успех — начиная с 7 марта все будет складываться удачно для них. У них на горизонте светит абсолютное счастье, пишет attention.plus.
Овнов ждет отличный день, если они уделят его внимание своей второй половине. Запланируйте насыщенное времяпрепровождение. Сегодня вы поймете, что рядом с вами находится нужный человек.
Тельцам может понадобиться изменение. Это хорошо, но не стоит бросаться в глубину без понимания. Важно видеть ясно каждый шаг. Это приведет вас к уникальному успеху.
Близнецам порядок не только вокруг, но и в голове будет на пользу. Сконцентрируйтесь на ключевых моментах, смело двигайтесь вперед. Вдохновение овеет вас.