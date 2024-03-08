Их ждет головокружительный успех: Глоба назвал три знака зодиака, которых поцелует удача с 9 марта

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которых ожидает необычайный успех — начиная с 7 марта все будет складываться удачно для них. У них на горизонте светит абсолютное счастье, пишет attention.plus.

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