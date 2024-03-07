Всего две мелочи, а рыбный бульон станет в тысячу раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза
- 21:15 7 марта
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Для приготовления восхитительного рыбного бульона необходимо учесть несколько важных правил.
Шеф-повар Юлия Архипова рекомендует использовать все части рыбы, включая голову, хребет и хвост, так как они содержат много желатина, который придаст бульону густоту и насыщенность вкуса. Важно тщательно очистить рыбью голову, чтобы избежать попадания жабер или остатков чешуи в блюдо.
Не стоит бросать рыбу в кипящую воду, так как она может свариться слишком быстро. Рыбный бульон, аналогично мясному, лучше готовить на низком огне с открытой крышкой. Рыбу рекомендуется нарезать крупными кусками примерно пять-семь сантиметров в длину, чтобы сохранить ее форму и соки.
Соблюдение этих правил поможет вам создать идеальный рыбный бульон, который послужит основой для различных кулинарных шедевров.