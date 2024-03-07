В заповедниках Коми туристам теперь разрешено перемещаться только по специальным маршрутам

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Министр природных ресурсов Коми, Екатерина Киселевич, сообщила о введении новых правил организации и осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) республиканского значения. Эти меры направлены на развитие экологического туризма в регионе и обеспечение безопасности туристов. Согласно новым правилам, туристическая деятельность на ООПТ будет разрешена только при соблюдении особенностей территории и безопасности.

Туристам будет разрешено перемещаться только по специально обозначенным маршрутам, чтобы защитить уязвимые заповедные территории. Это позволит сохранить экосистемы ООПТ и предотвратить негативное воздействие туристической активности на природу.