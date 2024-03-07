Бесплатные путевки ветеранам труда – куда можно поехать отдохнуть ветерану труда

Ветераны труда - особая категория пенсионеров, которым предоставляются различные льготы, включая льготное или бесплатное лечение в санаториях.



Льготы, предусмотренные для ветеранов труда, описаны в законодательстве. Однако стоит отметить, что данные льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне, что означает, что каждый регион в зоне своей ответственности может самостоятельно определять свои преференции для данной категории граждан. Бесплатные путевки для ветеранов труда предусмотрены в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и других регионах.



Однако, даже если в вашем регионе отсутствуют бесплатные путевки для ветеранов труда, льготники могут иметь возможность получить лечение в специализированных учреждениях РФ. Для этого они могут использовать другие льготные основания, предусмотренные законодательством. Например, ветеран труда может быть одним из получателей социальной помощи, таких как инвалиды войны, блокадники, узники концлагерей и другие, пишет ngnovoros.ru.