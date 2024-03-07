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Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ Владимира Путина

Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ Владимира Путина

Судебному приставу из Сыктывкара, Анне Давыдовой, была вручена благодарность Президента РФ и награда от министра юстиции РФ Константина Чуйченко за ее заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Анна Давыдова является старшим лейтенантом внутренней службы и выпускницей исторического факультета Сыктывкарского госуниверситета. Когда она присоединилась к службе, в Сыктывкаре был всего один отдел судебных приставов, но сейчас их число выросло до четырех подразделений.

Анна работает в Отделении по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару. За последние 4,5 года благодаря исполнительным действиям Анны Давыдовой в бюджетную систему Российской Федерации было перечислено более 4 миллионов рублей.

Анна не просто перебирает бумажки, а активно взаимодействует с людьми и регулярно отвечает на вопросы сторон исполнительного производства. Кроме работы, Анна Васильевна также занимается благотворительностью и защитой животных.

В настоящее время она активно помогает участникам Союза волонтеров Отечества (СВО). Она освоила новое направление - плетение маскировочных сетей и участвовала в открытии пункта плетения в своем родном Корткеросском районе. Кроме того, Анна разрабатывает более сложные изделия, такие как плащи-невидимки, которые сделают бойцов невидимыми для тепловизоров противника.

Все началось с армейского сухого душа, когда Анна самостоятельно освоила технологию изготовления компактного средства гигиены. Затем она привлекла к производству своих друзей, коллег и других людей, поддерживающих ее идею.

Десятки тысяч комплектов были отправлены на передовую, и Анна Давыдова сама сопровождала один из гуманитарных грузов из Коми в новые регионы. Скоро у нее наступит отпуск, но она уже планирует снова отправиться в дорогу, чтобы продолжить свою волонтерскую деятельность. 

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