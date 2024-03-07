Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ Владимира Путина
- 13:00 7 марта
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- Елизавета Петрова
Судебному приставу из Сыктывкара, Анне Давыдовой, была вручена благодарность Президента РФ и награда от министра юстиции РФ Константина Чуйченко за ее заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу.
Анна Давыдова является старшим лейтенантом внутренней службы и выпускницей исторического факультета Сыктывкарского госуниверситета. Когда она присоединилась к службе, в Сыктывкаре был всего один отдел судебных приставов, но сейчас их число выросло до четырех подразделений.
Анна работает в Отделении по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару. За последние 4,5 года благодаря исполнительным действиям Анны Давыдовой в бюджетную систему Российской Федерации было перечислено более 4 миллионов рублей.
Анна не просто перебирает бумажки, а активно взаимодействует с людьми и регулярно отвечает на вопросы сторон исполнительного производства. Кроме работы, Анна Васильевна также занимается благотворительностью и защитой животных.
В настоящее время она активно помогает участникам Союза волонтеров Отечества (СВО). Она освоила новое направление - плетение маскировочных сетей и участвовала в открытии пункта плетения в своем родном Корткеросском районе. Кроме того, Анна разрабатывает более сложные изделия, такие как плащи-невидимки, которые сделают бойцов невидимыми для тепловизоров противника.
Все началось с армейского сухого душа, когда Анна самостоятельно освоила технологию изготовления компактного средства гигиены. Затем она привлекла к производству своих друзей, коллег и других людей, поддерживающих ее идею.
Десятки тысяч комплектов были отправлены на передовую, и Анна Давыдова сама сопровождала один из гуманитарных грузов из Коми в новые регионы. Скоро у нее наступит отпуск, но она уже планирует снова отправиться в дорогу, чтобы продолжить свою волонтерскую деятельность.