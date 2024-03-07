Судебному приставу из Сыктывкара объявлена благодарность Президента РФ Владимира Путина

Судебному приставу из Сыктывкара, Анне Давыдовой, была вручена благодарность Президента РФ и награда от министра юстиции РФ Константина Чуйченко за ее заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Анна Давыдова является старшим лейтенантом внутренней службы и выпускницей исторического факультета Сыктывкарского госуниверситета. Когда она присоединилась к службе, в Сыктывкаре был всего один отдел судебных приставов, но сейчас их число выросло до четырех подразделений.