Указ подписан: всех, россиян получающих пенсию или соцвыплаты, ждет долгожданный сюрприз с 9 марта
- 14:15 7 марта
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- Служба новостей
Россиян, которые получают пенсии или другие социальные выплаты, предупредили о новых условиях.
Уже с 9 марта для получателей государственных выплат возникнет ещё один сюрприз, который затронет их финансы. В этой ситуации важно распорядиться средствами ответственно и осторожно.
Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил, что новые условия для обладателей средств должны вступить в силу в начале новой рабочей недели. После 5 марта ожидается публикация новых данных от Росстата о уровне инфляции в стране.
К концу февраля уровень инфляции снова начал увеличиваться: с 0,11% до 0,13%, и годовая инфляция достигла 7,58%. При этом экономика страны снова набирает обороты, что может привести к дальнейшему росту инфляции.
По мнению эксперта, рост цен ощущается особенно остро среди малообеспеченных слоев населения, включая пенсионеров и других получателей социальных выплат. Именно такие выплаты быстрее теряют свою покупательную способность и обесцениваются. Поэтому рекомендуется вложить свободные деньги не в наличные, а на сберегательный счёт.
Это может быть обычный вклад, а ещё лучше – использовать накопительный счёт, с которого можно снять деньги в любой момент без потери процентов. Тем более что процентные ставки по таким инструментам остаются высокими. Например, у Хоум Банка доходность по такому счёту составляет до 17 процентов годовых, а в ВТБ можно разместить деньги под 16 процентов на первые три месяца. Сумма вклада может быть от тысячи рублей до десяти миллионов, сообщает ngnovoros.ru.