С сегодняшнего дня – полный запрет: наличные деньги превращаются в неожиданный сюрприз уже сейчас
- 13:00 7 марта
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- Служба новостей
Граждане, у которых есть наличные деньги и необходимость их получить, получили информацию о новом изменении.
С сегодняшнего дня в этой области будет действовать новое правило, которое обязательно будет соблюдаться банками. Однако для самих граждан это нововведение будет только выгодным.
Финансовый эксперт Валерий Попов пояснил, что речь идет о новом способе получения наличных денег через кассы торговых организаций. Ранее люди, желающие снять наличные, обычно обращались к банкоматам или офисам банка, но теперь банкноты можно получить в магазинах, аптеках или на заправочных станциях.
Эта услуга постоянно расширяется, и технология внедряется во все больше магазинов различных сетей. При этом банки также меняют условия выдачи наличных таким образом.
"Ранее банки взимали комиссию за эту процедуру по умолчанию у своих клиентов, за исключением Сбербанка, который полностью отменил плату за такие операции. Сейчас же банки Уралфинанс и Челиндбанк присоединились к этому и также введут полный запрет на взимание комиссии у граждан за получение наличных через кассу", - пояснил Попов.
Чтобы получить бумажные деньги в магазине, нужно будет совершить покупку там на любую сумму и сообщить кассиру нужную сумму для выдачи. В результате будут выданы два чека: за покупку и за операцию по выдаче наличных.
Однако снимать наличные с банковской карты таким способом можно будет только в определенных пределах. Будет установлен лимит в 5 тысяч рублей в день и не более 20 тысяч рублей в месяц.