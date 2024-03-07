С сегодняшнего дня – полный запрет: наличные деньги превращаются в неожиданный сюрприз уже сейчас

Граждане, у которых есть наличные деньги и необходимость их получить, получили информацию о новом изменении.

С сегодняшнего дня в этой области будет действовать новое правило, которое обязательно будет соблюдаться банками. Однако для самих граждан это нововведение будет только выгодным.

Финансовый эксперт Валерий Попов пояснил, что речь идет о новом способе получения наличных денег через кассы торговых организаций. Ранее люди, желающие снять наличные, обычно обращались к банкоматам или офисам банка, но теперь банкноты можно получить в магазинах, аптеках или на заправочных станциях.

Эта услуга постоянно расширяется, и технология внедряется во все больше магазинов различных сетей. При этом банки также меняют условия выдачи наличных таким образом.