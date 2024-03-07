Стало известно, в каких городах Коми проживает много молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

По данным Комистата, на 1 января 2023 года в Республике Коми проживало 174,4 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет около 24% населения региона. Среди городов самыми молодежными являются Усинск и Воркута, где доля жителей этого возраста достигает 26%.

Большая часть молодежи в Коми проживает в городах - 81%. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию отметил важную роль правильного воспитания и формирования мировоззрения подрастающего поколения.