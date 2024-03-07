В Сыктывкаре углубят реку Вычегду: на эту цель выделено 20 миллионов рублей
- 10:01 7 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре планируется провести дноуглубительные работы на реке Вычегда с целью углубления ее русла. Для этого предусмотрено выделение средств в размере 20 млн рублей.
Информация о проведении данных работ была размещена на портале госзакупок, где организации имеют возможность подать свои заявки. Победитель аукциона будет обязан выполнить дноуглубительные работы на Белоборской излучине реки Вычегда. Согласно условиям, работы должны быть завершены к 15 июля 2024 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта 2024 года. Углубление русла реки Вычегда имеет важное значение для различных аспектов жизни в Сыктывкаре. Это поможет улучшить навигацию и обеспечить более безопасные условия для судоходства.
Углубление реки также способствует развитию туристической инфраструктуры, поскольку позволит привлечь больше туристов, желающих насладиться красотами природы и активным отдыхом на воде.