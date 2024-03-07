В Сыктывкаре углубят реку Вычегду: на эту цель выделено 20 миллионов рублей

В Сыктывкаре планируется провести дноуглубительные работы на реке Вычегда с целью углубления ее русла. Для этого предусмотрено выделение средств в размере 20 млн рублей.

Информация о проведении данных работ была размещена на портале госзакупок, где организации имеют возможность подать свои заявки. Победитель аукциона будет обязан выполнить дноуглубительные работы на Белоборской излучине реки Вычегда. Согласно условиям, работы должны быть завершены к 15 июля 2024 года.