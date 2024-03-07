В Ухте в краже золота на два миллиона рублей подозревают сотрудниц ювелирного салона
- 09:41 7 марта
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- Елизавета Петрова
Предприниматель в Ухте обратился в полицию, чтобы сообщить о недостаче, которую он обнаружил в своем магазине во время инвентаризации. После этого сотрудники уголовного розыска приступили к расследованию дела. Они опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.
В результате расследования было выявлено, что два продавца причастны к краже золотых изделий. По предварительной информации, эти две женщины, родившиеся в 2002 и 2005 годах, были наняты в ювелирный магазин летом 2023 года.
За время своей работы они сумели присвоить около 90 различных украшений, общей стоимостью более двух миллионов рублей. Украденные украшения они продавали в ломбардах города, а полученные деньги расходовали по своему усмотрению.
В отношении этих двух женщин из Ухты было возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за присвоение или растрату в особо крупном размере.
Судебным органом была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Эта информация была предоставлена пресс-службой МВД по Республике Коми.