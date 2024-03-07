В Ухте в краже золота на два миллиона рублей подозревают сотрудниц ювелирного салона

Предприниматель в Ухте обратился в полицию, чтобы сообщить о недостаче, которую он обнаружил в своем магазине во время инвентаризации. После этого сотрудники уголовного розыска приступили к расследованию дела. Они опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

В результате расследования было выявлено, что два продавца причастны к краже золотых изделий. По предварительной информации, эти две женщины, родившиеся в 2002 и 2005 годах, были наняты в ювелирный магазин летом 2023 года.