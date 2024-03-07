"Вводится полный запрет": владельцев дач и огородов в России огорошили новым жестким правилом
- 10:15 7 марта
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- Служба новостей
Если у вас есть дача или загородный дом, то вам следует знать о новых правилах, которые начнут действовать в России в этом году. Эти правила касаются времени, которое вы можете проводить на своем участке.
Теперь установлены конкретные даты. По новым правилам, это с 1 апреля по 1 октября, как сообщил юрист Янис Юкша. Также более четко определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.
Однако в случае загородных домов ситуация иная. Обычно зимой никто не проживает в таких домах, и все системы отключаются на это время. Поэтому жить в загородных домах круглый год запрещено, и нельзя требовать подключения коммуникаций зимой. Тем не менее, вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно использовать его не получится.