В Совете федерации одобрили закон о повышении пенсии для прабабушек и прадедушек

В Совете федерации одобрили закон, согласно которому повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности. Нововведение касается прадедушек и прабабушек, что содержат на иждивении своих внуков, если у тех нет трудоспособных родителей, сообщает Риа-новости.

Кроме того, сами дети должны быть не старше 18 лет. Исключение составляют совершеннолетние, что завершили обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.