В Совете федерации одобрили закон о повышении пенсии для прабабушек и прадедушек
- 08:30 7 марта
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- Татьяна Зубова
В Совете федерации одобрили закон, согласно которому повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности. Нововведение касается прадедушек и прабабушек, что содержат на иждивении своих внуков, если у тех нет трудоспособных родителей, сообщает Риа-новости.
Кроме того, сами дети должны быть не старше 18 лет. Исключение составляют совершеннолетние, что завершили обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.
Если внук или внучка обучаются по очным формам по основным образовательным программам, выплата сохранится до окончания такого обучения, однако лишь до достижения ими 23 лет. Опять же есть исключение - категория молодых людей, что стали инвалидами до своего совершеннолетия.
Отметим, в законодательстве прописано, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.