Воркутинец избил мать своих детей и вытолкнул ее в окно
- 06:30 7 марта
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- Татьяна Зубова
33-летний житель Воркуты получил срок за то, что вытолкнул из окна бывшую возлюбленную. Подробности столь жестокого поступка рассказали в пресс-службе Прокуратуры Костромской области.
Дело в том, что в этом регионе, а именно в поселке Королево, проживает его экс-сожителница и по совместительству мать его детей.
В сентябре 2022 года мужчина поехал в поселок, чтобы повидаться с детьми. Но во время встречи между родителями возник конфликт. В пылу ярости воркутинец накинулся с кулаками на женщину, а когда та разбила окно, чтобы позвать на помощь, он вытолкнул ее на улицу. Потерпевшая упала на землю со второго этажа, получила множество травм, в том числе травму шеи и грудной клетки.
После того, как об инциденте стало известно правоохранителям, было заведено уголовное дело. На судебном заседании мужчина полностью признал вину и свой поступок объяснил неконтролируемым гневом.
В итоге агрессора признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.