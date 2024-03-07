Воркутинец избил мать своих детей и вытолкнул ее в окно

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

33-летний житель Воркуты получил срок за то, что вытолкнул из окна бывшую возлюбленную. Подробности столь жестокого поступка рассказали в пресс-службе Прокуратуры Костромской области. Дело в том, что в этом регионе, а именно в поселке Королево, проживает его экс-сожителница и по совместительству мать его детей.

В сентябре 2022 года мужчина поехал в поселок, чтобы повидаться с детьми. Но во время встречи между родителями возник конфликт. В пылу ярости воркутинец накинулся с кулаками на женщину, а когда та разбила окно, чтобы позвать на помощь, он вытолкнул ее на улицу. Потерпевшая упала на землю со второго этажа, получила множество травм, в том числе травму шеи и грудной клетки.

После того, как об инциденте стало известно правоохранителям, было заведено уголовное дело. На судебном заседании мужчина полностью признал вину и свой поступок объяснил неконтролируемым гневом.