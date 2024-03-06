Жителю Коми сломали нос в баре из-за леденцов в мусорном ведре
- 21:00 6 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Ухтинец выкинул сладости на глазах у другого жителя города. Тот не сдержал свои эмоции и сломал нос мужчине.
Суд установил, что ранее судимый житель Ухты, находясь около одного из местных баров, возмутился поступком потерпевшего. Мужчина выбросил в урну горсть переданных ему леденцов. После этого, ухтинец повалил его на землю, пнул ногой в лицо, что привело к перелому носа.
В суде мужчина признал свою вину в полном объеме. Выяснилось, что ухтинец находился под административным надзором и ранее допускал множественные нарушения обязанностей в этом статусе.
Мировой судья Тиманского судебного участка Ухты признал мужчину виновным и приговорил к принудительным работам на один год.