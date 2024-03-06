Жителю Коми сломали нос в баре из-за леденцов в мусорном ведре

Ухтинец выкинул сладости на глазах у другого жителя города. Тот не сдержал свои эмоции и сломал нос мужчине.

Суд установил, что ранее судимый житель Ухты, находясь около одного из местных баров, возмутился поступком потерпевшего. Мужчина выбросил в урну горсть переданных ему леденцов. После этого, ухтинец повалил его на землю, пнул ногой в лицо, что привело к перелому носа.