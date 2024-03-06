В Коми вынесли приговор об убийстве бизнесмена

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Верховный суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении трех жителей Инты. Их обвинили виновными в разбое, похищении человека, краже и убийстве. Суд установил, что в январе 2023 года три интинца решили завладеть денежными средствами 65-летнего предпринимателя из Бурятии. Мужчина занимался закупной оленьих шкур. Сообщники проникли в его квартиру, и угрожая оружием забрали 1,5 миллиона рублей и три банковские карты.

После этого, мужчину вывезли в гараж, где его удерживали до момента снятия с банковских карт 150 тысяч рублей. Преступники разделили деньги между собой. Затем бизнесмена вывезли за город, задушили, а труп спрятали в снежной яме.

Судили преступников коллегия присяжных заседателей, по итогу которого Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор.