Мэр одного из городов Коми предложил усыплять бездомных собак

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Однако это нужно делать только в том случае, если у собаки не найдут владельца.

Глава ухтинской администрации Магомед Османов предложил муниципалитетам Коми объединиться и выйти с инициативой по принятию закона, регламентирующий порядок утилизации собак, которым не нашли нового владельца.