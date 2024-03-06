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Мэр одного из городов Коми предложил усыплять бездомных собак

Мэр одного из городов Коми предложил усыплять бездомных собакФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Однако это нужно делать только в том случае, если у собаки не найдут владельца.

Глава ухтинской администрации Магомед Османов предложил муниципалитетам Коми объединиться и выйти с инициативой по принятию закона, регламентирующий порядок утилизации собак, которым не нашли нового владельца.

Такое предложение мэр Ухты озвучил после рабочей встречи с участием представителей прокуратуры, следственного комитета, ОМВД, Управления ЖКХ и подрядчиков по организации работы по отлову безнадзорных собак на территории города.

На встрече стороны сформулировали определенные рекомендации по отлову бесхозных животных в рамках действующего законодательства.
 

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