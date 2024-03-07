Лучшие даты для рассады в 2024 году: томаты, перцы, огурцы, кабачки и капуста

Скоро начнется сезон дачных работ, и огородники уже активно готовятся к посеву. Опытные садоводы знают, что для каждой культуры есть оптимальное время для посадки, а также учитывают Лунный календарь, который указывает на благоприятные и неблагоприятные дни для высадки рассады. Вот информация о том, когда лучше заниматься посевом рассады различных овощей:

1. Огурцы:

Многие садоводы предпочитают сразу заделывать семена огурцов в грунт без рассады. В этом случае рекомендуется начинать в мае. Удачные дни в конце мая: 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30, 31. Если же хочется рассаду, то апрельские дни - 6, 10, 11 и 14 - подойдут для посева.



2. Перцы:

Для перцев важен тепловой режим, им требуется температура 25-30 градусов для всходов. Семена перца обычно высевают за 60-80 дней до предполагаемой посадки в грунт, что приходится на февраль - начало марта. Благоприятные дни согласно Лунному календарю - 16, 19, 20, 21 и 29 февраля, а также 1, 2, 13 и 14 марта.



3. Баклажаны:

Как и перцы, баклажаны любят тепло. Семена баклажанов быстрее всходят, но перед посевом лучше их подержать во влажной ткани в теплом месте. Посев баклажанов рекомендуется проводить в марте. Благоприятные дни - 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 число.