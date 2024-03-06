Сыктывкарка заявила, что полицейский против воли увез ее дочь в Ухту

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В конце февраля в Коми появилось сообщение от жительницы Сыктывкара, которая обвинила высокопоставленного сотрудника полиции из Ухты в том, что он без ее согласия увез их общую дочь. Об этом сообщает БНК. Женщина утверждает, что ее супруг не разрешает ей видеться с ребенком. По информации, опубликованной в соцсети, отец ребенка 31 января без согласования устроил девочку в гимназию иностранных языков в Ухте.

Мать, не имея связи с ребенком, решила отправиться в Ухту, чтобы быть рядом с дочерью. 20 февраля она нашла своего ребенка в гимназии и даже попросила забрать ее домой. Однако администрация гимназии отказалась отдать ребенка, силой увела его и вызвала отца.

Через пять минут отец прибыл в сопровождении полицейских и других сотрудников, которые отказались разговаривать с матерью и не представились по ее запросу. В результате матери не отдали ребенка, а силой полиции ее вывели за пределы гимназии, обвинив в срыве учебного процесса и незаконном проникновении в учебное заведение.

По словам женщины, 22 февраля ситуация повторилась: ребенка снова силой увели в гимназию, несмотря на ее истерику. Сыктывкарка утверждает, что дочь хочет жить с ней, а не с отцом, но супруг препятствует этому.

В ответ на запрос БНК, управление образования Ухты заявило, что перевод девочки в гимназию был осуществлен в соответствии с правилами. На момент поступления в учреждение не было представлено решение суда или другие документы, определяющие место жительства ребенка или устанавливающие ограничения в отношении одного из родителей.

Заявление отца о приеме дочери в гимназию было подано 5 февраля. Девочка посещала гимназию всего два дня, затем заболела и пропустила учебу на неделю. Она вернулась к занятиям 16 февраля.