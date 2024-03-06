Росконтроль назвал сливочное масло, в котором больше всего "пальмы"
- 23:31 6 марта
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- Служба новостей
Росконтроль провел большую проверку сливочного масла и обнаружил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, включая пальмовое масло. Чтобы опровергнуть стереотип о плохом качестве недорогого сливочного масла, эксперты отправили образцы на анализ в лабораторию.
Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки, такие как масло "Радость вкуса", "Экомилк", "Белорусское" и Valuiki, полностью соответствуют требованиям. Эксперты рекомендуют безопасно покупать именно эти бренды.
Однако у других марок возникли серьезные вопросы, особенно по поводу натуральности продукта. Многие производители экономят на сырье и выпускают масло с низким содержанием сливок или даже без них. Некоторые марки, такие как "Традиционное" из Курска и масло, произведенное в Мытищах, оказались смесью растительных и животных жиров, включая пальмовое масло и говяжий жир. Рекомендуется избегать покупки таких продуктов, чтобы не навредить своему здоровью, сообщает ngnovoros.ru.