Росконтроль назвал сливочное масло, в котором больше всего "пальмы"

Росконтроль провел большую проверку сливочного масла и обнаружил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, включая пальмовое масло. Чтобы опровергнуть стереотип о плохом качестве недорогого сливочного масла, эксперты отправили образцы на анализ в лабораторию.

Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки, такие как масло "Радость вкуса", "Экомилк", "Белорусское" и Valuiki, полностью соответствуют требованиям. Эксперты рекомендуют безопасно покупать именно эти бренды.