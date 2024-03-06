Всего две мелочи, а рыбный бульон становится в 100 раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза

Приготовление восхитительного рыбного бульона требует соблюдения некоторых нюансов, чтобы достичь безупречного результата. Повар и эксперт сетевого издания "БелНовости", Юлия Архипова, поделилась рядом советов, чтобы приготовить идеальный бульон, который послужит основой для различных кулинарных шедевров.

Первое правило заключается в использовании всех частей рыбы для бульона - головы, хребта, хвоста. Именно в этих частях рыбы содержится большое количество желатина, который придает бульону густоту и насыщенность. Важно тщательно очистить голову рыбы, чтобы избежать наличия жабер или остатков чешуи в блюде.