Всего две мелочи, а рыбный бульон становится в 100 раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза
- 21:15 6 марта
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- Служба новостей
Приготовление восхитительного рыбного бульона требует соблюдения некоторых нюансов, чтобы достичь безупречного результата. Повар и эксперт сетевого издания "БелНовости", Юлия Архипова, поделилась рядом советов, чтобы приготовить идеальный бульон, который послужит основой для различных кулинарных шедевров.
Первое правило заключается в использовании всех частей рыбы для бульона - головы, хребта, хвоста. Именно в этих частях рыбы содержится большое количество желатина, который придает бульону густоту и насыщенность. Важно тщательно очистить голову рыбы, чтобы избежать наличия жабер или остатков чешуи в блюде.
Второе правило заключается в том, что рыбу не следует бросать в кипящую воду, так как она может быстро свариться внутри. Рыбный бульон, подобно мясному, готовится на медленном огне с открытой крышкой. Рыбу необходимо нарезать крупными кусками, чтобы она сохраняла свою форму и сок. Рекомендуется нарезать каждый кусок примерно на пять-семь сантиметров.
Соблюдение этих правил поможет вам приготовить идеальный рыбный бульон, который будет основой для различных кулинарных шедевров.