В Ухте с начала года в ДТП травмы получили 26 человек

В начале 2024 года в Ухте произошла серия ДТП, которая унесла жизнь одного человека и привела к получению травм 26 людей. Эти данные были предоставлены местной Госавтоинспекцией.

За первые два месяца года в Ухте было зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие. Столкновения стали основным видом аварий, их количество составило 14 случаев. Также было зарегистрировано 7 случаев наезда на пешеходов, из которых двое были подростками в возрасте до 16 лет.