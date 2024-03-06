В Ухте с начала года в ДТП травмы получили 26 человек
- 13:44 6 марта
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- Елизавета Петрова
Фото регионального ГИБДД
В начале 2024 года в Ухте произошла серия ДТП, которая унесла жизнь одного человека и привела к получению травм 26 людей. Эти данные были предоставлены местной Госавтоинспекцией.
За первые два месяца года в Ухте было зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие. Столкновения стали основным видом аварий, их количество составило 14 случаев. Также было зарегистрировано 7 случаев наезда на пешеходов, из которых двое были подростками в возрасте до 16 лет.
Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что наиболее опасным днем недели стал понедельник, а самое аварийное время приходится на период с 13 до 14 часов.