В четырех муниципалитетах Коми в 2024 году соберут информацию о лесах
- 13:21 6 марта
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- Елизавета Петрова
В четырех муниципалитетах Коми в 2024 году соберут информацию о лесахрственной инвентаризации лесов (ГИЛ), которая является важным этапом для определения количественных и качественных характеристик лесных ресурсов на территории региона.
В этом году специалистам Рослесинфорга предстоит провести инвентаризацию в Корткеросском, Усть-Куломском, Прилузском районах и Ухте. Это уже второй цикл ГИЛ в республике Коми, который начался в 2022 году. Согласно сообщению директора филиала Рослесинфорга "Севлеспроект" Григория Савельева, инвентаризация лесов в регионе будет завершена в этом году.
Государственная инвентаризация лесов позволит оценить лес более чем по 100 показателям и определить различные характеристики лесных ресурсов. Специалисты будут изучать виды деревьев, их возраст, диаметр, тип кроны и основные виды повреждений.
Также будет проведена оценка почвы, подлеска и наличия мертвой древесины. Эти данные позволят получить полную картину экологического состояния лесов.
Леса играют ключевую роль в поглощении парниковых газов и углеродном регулировании. Деревья поглощают углекислый газ из атмосферы в процессе своего роста и сохраняют его внутри себя в виде связанного углерода. Чем больше живых лесов в регионе, которые получают должный уход, тем выше их экологический потенциал.
В рамках ГИЛ на территории Коми будет заложено более 7 миллионов гектаров леса, где специалисты проведут необходимые измерения. Эти пробные площади позволят оценить характеристики леса с высокой точностью, а также определить его экологическое состояние.
Особое внимание будет уделено способности деревьев к накоплению и поглощению углекислого газа, учитывая их возраст, породу, актуальный запас и условия, в которых они растут. Эти данные будут полезны для разработки стратегий по устойчивому использованию лесных ресурсов и сокращению выбросов парниковых газов.