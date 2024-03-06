В четырех муниципалитетах Коми в 2024 году соберут информацию о лесах

В четырех муниципалитетах Коми в 2024 году соберут информацию о лесахрственной инвентаризации лесов (ГИЛ), которая является важным этапом для определения количественных и качественных характеристик лесных ресурсов на территории региона.

В этом году специалистам Рослесинфорга предстоит провести инвентаризацию в Корткеросском, Усть-Куломском, Прилузском районах и Ухте. Это уже второй цикл ГИЛ в республике Коми, который начался в 2022 году. Согласно сообщению директора филиала Рослесинфорга "Севлеспроект" Григория Савельева, инвентаризация лесов в регионе будет завершена в этом году.