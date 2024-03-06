Смело берите, они из натурального мяса: в Роскачестве назвали лучшие марки сосисок и сарделек

При проведении проверки сарделек и сосисок, доступных в отечественных магазинах, эксперты выяснили, что в этой категории продуктов существуют достойные варианты. Роскачество, организация, занимающаяся тестированием товаров и услуг, опубликовала информацию о том, какие конкретные товары можно употреблять без вреда для здоровья, пишет progorod43.ru.

Основным преимуществом отобранных товаров по сравнению с конкурентами является их состав, который включает только натуральное мясо, не содержащее стафилококков и антибиотиков, которые могут присутствовать в некоторых других продуктах. Специалисты отметили, что высокие оценки были присвоены мясным изделиям, состоящим исключительно из свинины и говядины, при этом не содержащим даже следов птицы.