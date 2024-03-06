Указ подписан: всех, россиян получающих пенсию или соцвыплаты, ждет долгожданный сюрприз с 8 марта

Россиян, которые получают пенсии или другие социальные выплаты, предупредили о новых условиях.

Уже с 8 марта для получателей государственных выплат возникнет ещё один сюрприз, который затронет их финансы. В этой ситуации важно распорядиться средствами ответственно и осторожно.

Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил, что новые условия для обладателей средств должны вступить в силу в начале новой рабочей недели. После 8 марта ожидается публикация новых данных от Росстата о уровне инфляции в стране.