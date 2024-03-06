Бывший депутат Госсовета Коми Дмитрий Шатохин стал музыкантом

Дмитрий Шатохин, экс-сенатор от Коми и бывший депутат Госсовета республики, приступил к созданию собственного музыкального альбома, посвятив первую композицию своему альма-матер - Сыктывкарскому педагогическому колледжу им. И. Куратова.

В своем аккаунте "ВКонтакте" Шатохин поделился новостью о начале записи альбома, где он выступит не только в качестве исполнителя, но и автора музыки и, в некоторых композициях, слов. Планируется, что альбом будет готов к концу 2024 года.

Первая песня альбома под названием "В старом доме" уже опубликована и посвящена Сыктывкарскому колледжу им. Куратова.