В Сыктывкаре автоледи отправила пассажирку в больницу с серьезной травмой головы
- 09:39 6 марта
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- Елизавета Петрова
В Верхнем Чове столкнулись Kia и Lada. В результате ДТП пассажирка получила серьезные травмы. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария произошла 5 марта 2023 года, в 15:50. По предварительным данным, автомобилистка 1974 года рождения, управляя малолитражным автомобилем Kia Picanto, совершала маневр выезда со второстепенной дороги на улицу 2-я Промышленная.
Вблизи дома №91 по Верхнему Чову автоледи нарушила правила дорожного движения, не уступив преимущество проезда автомобилю Lada Granta. В результате произошло столкновение между двумя машинами.
Пассажирка Lada Granta, женщина 1994 года рождения, получила травмы. Бригада скорой помощи доставила потерпевшую в Республиканскую больницу имени Н. А. Семашко.
Врачи диагностировали у пассажирки открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану лба. Состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое.
Известно, что женщина, находившаяся за рулем Kia Picanto, получила водительские права лишь в сентябре 2023 года. Ее стаж вождения составляет всего несколько месяцев.