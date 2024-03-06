В Сыктывкаре автоледи отправила пассажирку в больницу с серьезной травмой головы

В Верхнем Чове столкнулись Kia и Lada. В результате ДТП пассажирка получила серьезные травмы. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла 5 марта 2023 года, в 15:50. По предварительным данным, автомобилистка 1974 года рождения, управляя малолитражным автомобилем Kia Picanto, совершала маневр выезда со второстепенной дороги на улицу 2-я Промышленная.