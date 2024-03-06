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В Сыктывкаре изменились маршруты сразу двух автобусов

В Сыктывкаре изменились маршруты сразу двух автобусов Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре на время ремонтных работ изменились схемы движения сразу двух автобусов. Речь идет о маршрутах №44 и №28. Информацию подтвердили в столичной мэрии. ОАО

"Сыктывкарский Водоканал" займется ремонтом водопровода. Из-за чего половину проезжей части по улице Печорской в районе перекрестка улиц Печорской и Петрозаводской перекроют, временно будет доступно лишь одностороннее движение со стороны улицы Петрозаводской в сторону улицы Энгельса.

А также полностью перекроют участок дороги по улице Громова - от дома № 27 до улицы Депутатской.

Ограничения продлятся до 22.00 часов 10 марта.

В связи с этим, маршруты общественного транспорта изменятся - движение будет осуществляться в объезд.

по маршруту 44 — в прямом направлении: ул. Энгельса — ул. Печорская —Октябрьский проспект- ул. Малышева - ул. Петрозаводская — далее по маршруту.

по маршруту 28 - в прямом направлении: ул. Карла Маркса - ул. Печорская — Октябрьский проспект - ул. Малышева - ул. Петрозаводская - далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты:

Маршрута № 44 в прямом направлении: «СГУ».

Маршрута № 28 в прямом направлении: «СГУ».

Для посадки/высадки пассажиров в схемы движения автобусов по вышеуказанным маршрутам будут включены следующие временные остановочные пункты:

Маршрут № 44

-ул. Малышева «Торговый центр».

Маршрут № 28

- ул. Печорская «Гимназия искусств»,

-ул. Малышева «Торговый центр».

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