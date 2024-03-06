В Сыктывкаре изменились маршруты сразу двух автобусов

В Сыктывкаре на время ремонтных работ изменились схемы движения сразу двух автобусов. Речь идет о маршрутах №44 и №28. Информацию подтвердили в столичной мэрии. ОАО

"Сыктывкарский Водоканал" займется ремонтом водопровода. Из-за чего половину проезжей части по улице Печорской в районе перекрестка улиц Печорской и Петрозаводской перекроют, временно будет доступно лишь одностороннее движение со стороны улицы Петрозаводской в сторону улицы Энгельса.