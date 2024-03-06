В Усинске мужчина убил родную мать
- 06:30 6 марта
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- Татьяна Зубова
В Усинске осудили местного жителя, что убил собственную мать. Детали трагедии сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что происшествие случилось еще в мае 2023 года в квартире одного из домов по улице Строителей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сорвал неконтролируемый гнев на родной мастери. Он избил женщину. От сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов та скончалась на месте. Горожанке было всего 63 года.
Злоумышленника признали виновным по статье "Убийство". По решению суда ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, ранее в другой пьяной ссоре от рук собственного сына погибла женщина. Родительница высказала недовольство относительно чрезмерного употребления алкоголя, за что была жестоко наказана.