В Усинске мужчина убил родную мать

В Усинске осудили местного жителя, что убил собственную мать. Детали трагедии сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось еще в мае 2023 года в квартире одного из домов по улице Строителей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сорвал неконтролируемый гнев на родной мастери. Он избил женщину. От сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов та скончалась на месте. Горожанке было всего 63 года.