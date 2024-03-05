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Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Сыктывкаре 6 марта

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Сыктывкаре 6 мартаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Специалисты регионального ЦГМС опубликовали прогноз погоды на завтра.

Так, 6 марта в столице Коми ожидается переменная облачность, а местами небольшой снег.

На территории региона будет в основном северо-западный, западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на отметке -14…-19 градусов, при прояснении температура опуститься до -24…-29. В некоторых западных районах ожидается -8…-13 градусов, днем -2…-7, местами -10,,,-15, на крайнем северо-востоке -18…-23.

В столице Коми 6 марта будет временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -11…-13, днем -4…-6 градусов.
 

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