На одном из предприятий в Коми рабочий получил ожоги лица и рук

На предприятии “Усинское ТТУ”, что расположено в Печорском районе произошел несчастный случай с одним из работников.

Ранее, в Государственную инспекцию труда Республики Коми поступила информация о том, что с одним из сотрудников предприятия произошел несчастный случай с тяжелым исходом. Происшествия случилось 22 февраля этого года. Сотрудник компании, при подготовке автомобиля к работе получил ожог пламенем лица и кистей обеих рук.