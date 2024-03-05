Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На одном из предприятий в Коми рабочий получил ожоги лица и рук

На одном из предприятий в Коми рабочий получил ожоги лица и рукФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На предприятии “Усинское ТТУ”, что расположено в Печорском районе произошел несчастный случай с одним из работников.

Ранее, в Государственную инспекцию труда Республики Коми поступила информация о том, что с одним из сотрудников предприятия произошел несчастный случай с тяжелым исходом. Происшествия случилось 22 февраля этого года. Сотрудник компании, при подготовке автомобиля к работе получил ожог пламенем лица и кистей обеих рук.

Как сообщили в Гострудинспекции Коми, все обстоятельства случившегося сейчас уточняются специалистами. Также была организована комиссия для расследования несчастного случая.

...

  • 0

Популярное

Последние новости