На одном из предприятий в Коми рабочий получил ожоги лица и рук
- 20:00 5 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
На предприятии “Усинское ТТУ”, что расположено в Печорском районе произошел несчастный случай с одним из работников.
Ранее, в Государственную инспекцию труда Республики Коми поступила информация о том, что с одним из сотрудников предприятия произошел несчастный случай с тяжелым исходом. Происшествия случилось 22 февраля этого года. Сотрудник компании, при подготовке автомобиля к работе получил ожог пламенем лица и кистей обеих рук.
Как сообщили в Гострудинспекции Коми, все обстоятельства случившегося сейчас уточняются специалистами. Также была организована комиссия для расследования несчастного случая.