В 2024 году почти 300 пенсионеров из Коми бесплатно посетили санатории
- 18:30 5 марта
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- Олег Помидоров
Как рассказала председатель Совета ветеранов Людмила Жукова, на посещения санаторий пенсионерами из республиканского бюджета выделили 40 миллионов рублей.
В течение пяти лет люди старшего поколения из Коми могут поправить свое здоровье в санаториях Ярославской и Кировской областях. Такие условия были созданы для лечения в санаториях “Лесная новь”, “Радуга”, “Колос” Кировской области и “Золотой колос” в Ярославской. Путевки организует и выделает Совет ветеранов бесплатно на 15 дней. Группы отправляются на места отдыха организованно.
В 2024 году планируется оздоровление 1055 человек. С начала 2024 года поправить свое здоровье смогли 284 пожилых жителя Коми. Сейчас в очереди на получение путевок в местных организациях ветеранов в районах и городах Коми состоит почти четыре тысячи пенсионеров. Те, кто уже побывал в санаториях, снова подают заявления. Таких подобных случаев – 925.
Для получения путевки пенсионеру необходимо предоставить заявление, копию паспорта, медсправку по форме №070/у, трудовую книжку. Право на постановку в очередь предоставляют неработающим пенсионерам в возрасте от 60 лет и старше, которые не являются федеральными льготниками.