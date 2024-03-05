В 2024 году почти 300 пенсионеров из Коми бесплатно посетили санатории

Фото Республиканский совет ветеранов

Как рассказала председатель Совета ветеранов Людмила Жукова, на посещения санаторий пенсионерами из республиканского бюджета выделили 40 миллионов рублей. В течение пяти лет люди старшего поколения из Коми могут поправить свое здоровье в санаториях Ярославской и Кировской областях. Такие условия были созданы для лечения в санаториях “Лесная новь”, “Радуга”, “Колос” Кировской области и “Золотой колос” в Ярославской. Путевки организует и выделает Совет ветеранов бесплатно на 15 дней. Группы отправляются на места отдыха организованно.

В 2024 году планируется оздоровление 1055 человек. С начала 2024 года поправить свое здоровье смогли 284 пожилых жителя Коми. Сейчас в очереди на получение путевок в местных организациях ветеранов в районах и городах Коми состоит почти четыре тысячи пенсионеров. Те, кто уже побывал в санаториях, снова подают заявления. Таких подобных случаев – 925.