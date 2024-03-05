В Ижемском районе женщина вышла из комы и дала показания против бывшего любимого человека
- 17:49 5 марта
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- Елизавета Петрова
Прокурор Ижемского района подтвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Заведено уголовное дело. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Следствие утверждает, что 21 ноября 2023 года этот мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, посетил свою бывшую сожительницу. Под действием ревности он нанес ей более десяти ударов кулаками по голове и несколько ударов ногами по телу.
В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Через несколько дней она впала в кому, но благодаря оперативной медицинской помощи ей удалось выжить и дать показания, которые обвиняют ее бывшего сожителя.
Мужчина не признал свою вину. Уголовное дело передано в Ижемский районный суд для рассмотрения по существу. Если ему будет доказано совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ, ему может быть назначено наказание вплоть до 8 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Коми.