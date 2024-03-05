В Ижемском районе женщина вышла из комы и дала показания против бывшего любимого человека

Прокурор Ижемского района подтвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Заведено уголовное дело. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Следствие утверждает, что 21 ноября 2023 года этот мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, посетил свою бывшую сожительницу. Под действием ревности он нанес ей более десяти ударов кулаками по голове и несколько ударов ногами по телу.