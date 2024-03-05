В Коми введут режим ограничения движения большегрузов
- 17:33 5 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми вводятся временные ограничения на движение определенных видов транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения.
Соответствующий проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми опубликован на портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов.
Для участков дорог с асфальтобетонным покрытием введут ограничение 6 т на ось транспортного средства, для дорог с грунтовым покрытием — 1,5 т на ось транспортного средства.
На дорогах, которые расположены в центральных и южных районах региона, ограничения будут действовать в период с 8 апреля по 7 мая 2024 года, на дорогах, расположенных в северных районах региона — в период с 22 апреля по 21 мая 2024 года.
Ограничения вводятся с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия и безопасности дорожного движения. В частности, они позволят предотвратить разрушение дорог в период весеннего снеготаяния, когда грунтовое покрытие наиболее уязвимо.