В Коми введут режим ограничения движения большегрузов

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми вводятся временные ограничения на движение определенных видов транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения. Соответствующий проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми опубликован на портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов.

Для участков дорог с асфальтобетонным покрытием введут ограничение 6 т на ось транспортного средства, для дорог с грунтовым покрытием — 1,5 т на ось транспортного средства.

На дорогах, которые расположены в центральных и южных районах региона, ограничения будут действовать в период с 8 апреля по 7 мая 2024 года, на дорогах, расположенных в северных районах региона — в период с 22 апреля по 21 мая 2024 года.