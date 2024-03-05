Бывший прокурор должен выплатить семье пострадавшего в ДТП воркутинца почти три миллиона
- 17:19 5 марта
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- Елизавета Петрова
В группе «Помощь Степану Сонину» рассказали о доходах Алексея Абрамова, бывшего транспортного прокурора, который был вовлечен в аварию осенью 2020 года, сбив юношу в нетрезвом состоянии.
По имеющейся информации, Абрамов отбывал наказание в колонии, но в начале 2023 года подписал контракт и был направлен в зону проведения СВО (службы военно-оккупационного режима). Однако он служил там менее месяца, получил ранение и прошел несколько курсов лечения и реабилитации в медицинских учреждениях в Ростове-на-Дону и Москве, полностью восстановившись.
В результате полученных ранений Алексею Абрамову была выплачена компенсация в размере 2 миллионов 450 тысяч рублей. Однако, по действующему законодательству, эти деньги относятся к категории социальных выплат и не могут быть взысканы в ходе исполнительного производства.
Тем не менее, Абрамов обладает движимым и недвижимым имуществом, включая два автомобиля и два земельных участка. Судебные приставы Воркуты начали процедуру реализации этого имущества на открытых торгах. Однако этот процесс занимает продолжительное время, обычно полгода или даже больше.
Кроме того, судебным приставом Воркуты была завершена процедура принудительного взыскания 50% от суммы выплат пенсии Абрамова. Они также пытались принудительно реализовать его имущество на комиссионных началах, такие как электроплита, микроволновая печь и конвекционная печь.
Несмотря на снижение цен на аукционах, имущество так и не удалось продать. Судебные приставы продолжают свою работу, но пока безрезультатно. Таким образом, Алексей Абрамов не проявляет интереса к финансовой помощи Степану.
Абрамов не выплачивает образовавшуюся многомиллионную задолженность перед семьей Степана добровольно. По судебным решениям общая сумма задолженности составляет 2,9 миллиона рублей.