Бывший прокурор должен выплатить семье пострадавшего в ДТП воркутинца почти три миллиона

В группе «Помощь Степану Сонину» рассказали о доходах Алексея Абрамова, бывшего транспортного прокурора, который был вовлечен в аварию осенью 2020 года, сбив юношу в нетрезвом состоянии.

По имеющейся информации, Абрамов отбывал наказание в колонии, но в начале 2023 года подписал контракт и был направлен в зону проведения СВО (службы военно-оккупационного режима). Однако он служил там менее месяца, получил ранение и прошел несколько курсов лечения и реабилитации в медицинских учреждениях в Ростове-на-Дону и Москве, полностью восстановившись.