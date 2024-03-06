Названы лучшие даты для рассады в 2024 году: томаты, перцы, огурцы, кабачки и капуста

Сезон дачных работ уже близок, и огородники готовятся к посеву овощей. Опытные садоводы знают, что каждая культура имеет оптимальное время для посадки, а также учитывают Лунный календарь, который указывает на благоприятные и неблагоприятные дни для высадки рассады.

Вот информация о времени посева рассады различных овощей: