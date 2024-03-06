Названы лучшие даты для рассады в 2024 году: томаты, перцы, огурцы, кабачки и капуста
- 07:15 6 марта
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- Служба новостей
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Сезон дачных работ уже близок, и огородники готовятся к посеву овощей. Опытные садоводы знают, что каждая культура имеет оптимальное время для посадки, а также учитывают Лунный календарь, который указывает на благоприятные и неблагоприятные дни для высадки рассады.
Вот информация о времени посева рассады различных овощей:
- Огурцы: Многие садоводы предпочитают сразу заделывать семена огурцов в грунт без рассады. Для такого посева рекомендуется начинать в мае. В конце мая есть несколько удачных дней, таких как 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30 и 31. Если вы хотите использовать рассаду, то для посева огурцов в апреле подойдут дни 6, 10, 11 и 14.
- Перцы: Перцы требуют теплового режима и нуждаются в температуре 25-30 градусов для всходов. Обычно семена перца высевают за 60-80 дней до предполагаемой посадки в грунт, что приходится на февраль или начало марта. Благоприятные дни согласно Лунному календарю для посева перцев - 16, 19, 20, 21, 29 февраля, а также 1, 2, 13 и 14 марта.
- Баклажаны: Баклажаны также любят тепло. Семена баклажанов быстро всходят, но перед посевом их лучше держать во влажной ткани в теплом месте. Посев баклажанов рекомендуется проводить в марте. Благоприятные дни - 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.
- Капуста: Капуста - неприхотливая культура, семена которой можно высаживать прямо в открытый грунт в конце апреля или начале мая. Если вы хотите использовать рассаду, то выберите сорт, который требует посева рассады. Важно обеспечить рассаде достаточное освещение и постепенно закалять ее перед пересадкой в грунт.
- Томаты: Время посева томатов зависит от сорта, но обычно огородники начинают заниматься рассадой во второй половине марта. Первые всходы семян томатов появляются примерно через 7 дней. Благоприятные дни для посадки - 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.
- Кабачки: Кабачки можно сажать сразу в грунт или начинать с рассады не раньше конца мая. Оптимальная температура для прорастания семян кабачков составляет 26-27 градусов. Благоприятные дни по Лунному календарю для посева кабачков совпадают с огурцами.
Очень важно помнить, что успешный посев рассады овощей требует учета времени и условий для каждой культуры, а также последовательного ухода за растениями до пересадки в грунт. Учитывайте рекомендации по времени посадки и благоприятные дни, указанные в Лунном календаре, чтобы обеспечить лучшие условия для роста и развития растений.