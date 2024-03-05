Роспотребнадзор изъял "домашнюю тушенку" из сыктывкарской торговой точки
- 16:10 5 марта
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- Елизавета Петрова
Специалисты управления Роспотребнадзора по Коми после обращения жителя Сыктывкара провели контрольную закупку мясной консервной продукции «Домашняя тушенка» в одной из торговых точек Сыктывкара.
По результатам было установлено, что указанная продукция выработана в неизвестных условиях, на неизвестном предприятии и реализуется в организации торговли без наличия соответствующих товаросопроводительных документов, в том числе без декларации о соответствии, а также с нарушением требований маркировки пищевой продукции.
Для предупреждения причинения вреда жизни и здоровью граждан продукция изъята из реализации.
В Роспотребнадзоре напомнили, что не следует покупать домашние консервы в герметически закрытых банках, а также продукты домашнего копчения у случайных продавцов, а в организациях торговли необходимо обращать внимание на маркировку продукции, при наличии сомнений в ее качестве требовать товаросопроводительные документы.