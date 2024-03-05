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Роспотребнадзор изъял "домашнюю тушенку" из сыктывкарской торговой точки

Роспотребнадзор изъял "домашнюю тушенку" из сыктывкарской торговой точкиФото управления Роспотребнадзора по Коми

Специалисты управления Роспотребнадзора по Коми после обращения жителя Сыктывкара провели контрольную закупку мясной консервной продукции «Домашняя тушенка» в одной из торговых точек Сыктывкара.

По результатам было установлено, что указанная продукция выработана в неизвестных условиях, на неизвестном предприятии и реализуется в организации торговли без наличия соответствующих товаросопроводительных документов, в том числе без декларации о соответствии, а также с нарушением требований маркировки пищевой продукции.

Для предупреждения причинения вреда жизни и здоровью граждан продукция изъята из реализации.
В Роспотребнадзоре напомнили, что не следует покупать домашние консервы в герметически закрытых банках, а также продукты домашнего копчения у случайных продавцов, а в организациях торговли необходимо обращать внимание на маркировку продукции, при наличии сомнений в ее качестве требовать товаросопроводительные документы.

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