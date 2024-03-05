Роспотребнадзор изъял "домашнюю тушенку" из сыктывкарской торговой точки

Специалисты управления Роспотребнадзора по Коми после обращения жителя Сыктывкара провели контрольную закупку мясной консервной продукции «Домашняя тушенка» в одной из торговых точек Сыктывкара.

По результатам было установлено, что указанная продукция выработана в неизвестных условиях, на неизвестном предприятии и реализуется в организации торговли без наличия соответствующих товаросопроводительных документов, в том числе без декларации о соответствии, а также с нарушением требований маркировки пищевой продукции.