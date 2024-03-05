Вот что ждет неработающих пожилых россиян с 1 апреля
- 19:30 5 марта
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- Служба новостей
С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для пожилых людей, которые не работают. Повышение составит 7,5 процента и приведет к установлению среднего размера страховой пенсии по старости в размере 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предлагается увеличить ее до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.
Планируется также увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.
Повышение пенсий затронет более 32 миллионов граждан России. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году оцениваются в размере около 234 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин поручил законодательно обеспечить это решение, а все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.