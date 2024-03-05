За отопление и воду платить не нужно: с марта всех российских пенсионеров ждет большой сюрприз

В России пенсионерам предоставляется возможность отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг, если возникают проблемы с их качеством. С марта 2024 года пенсионерам разрешено не оплачивать отопление, если температура в их доме или квартире длительное время находится ниже нормы. То же самое относится к горячему водоснабжению: пенсионеры могут не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушениями санитарных норм.

Пенсионерам теперь проще доказать некачественное предоставление услуг, так как достаточно фиксировать проблему с помощью фотографий или видеозаписей. В случае нарушений поставщик услуг может быть обязан компенсировать пенсионерам половину стоимости услуги.