За отопление и воду платить не нужно: с марта всех российских пенсионеров ждет большой сюрприз
- 19:00 5 марта
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- Служба новостей
В России пенсионерам предоставляется возможность отказаться от оплаты некоторых коммунальных услуг, если возникают проблемы с их качеством. С марта 2024 года пенсионерам разрешено не оплачивать отопление, если температура в их доме или квартире длительное время находится ниже нормы. То же самое относится к горячему водоснабжению: пенсионеры могут не оплачивать услугу, если она предоставляется с нарушениями санитарных норм.
Пенсионерам теперь проще доказать некачественное предоставление услуг, так как достаточно фиксировать проблему с помощью фотографий или видеозаписей. В случае нарушений поставщик услуг может быть обязан компенсировать пенсионерам половину стоимости услуги.
Стоит отметить, что хранение личных вещей на лестничной площадке теперь может быть привлечено к штрафу. По словам эксперта, это запрещено, так как такие вещи могут создавать преграду для эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, например, пожара или прорыва горячей воды. В таких случаях важно, чтобы все жильцы могли безопасно покинуть здание.
Такие изменения в правилах были введены для защиты интересов пенсионеров и обеспечения качественных коммунальных услуг.