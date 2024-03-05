Пенсии решили повысить во второй раз: гражданам России объявили о долгожданном сюрпризе

Пенсионерам было объявлено о новых изменениях в процессе индексации пенсий.

Согласно комментариям пенсионного эксперта Сергея Власова, ежемесячные выплаты гражданам будут повышаться дважды в год. Это нововведение начнет действовать с начала следующего года и затронет большую часть пенсионной системы страны.

Ранее страховые пенсии индексировались единожды в год, обычно в январе. Однако, начиная с 2025 года, первая индексация пенсий будет проводиться в феврале, где пенсионеры смогут получить компенсацию за уровень инфляции за предыдущий год. Затем в апреле пенсии будут повышены снова на основе роста доходов Социального фонда.