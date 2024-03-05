Пенсии решили повысить во второй раз: гражданам России объявили о долгожданном сюрпризе
- 17:45 5 марта
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- Служба новостей
Пенсионерам было объявлено о новых изменениях в процессе индексации пенсий.
Согласно комментариям пенсионного эксперта Сергея Власова, ежемесячные выплаты гражданам будут повышаться дважды в год. Это нововведение начнет действовать с начала следующего года и затронет большую часть пенсионной системы страны.
Ранее страховые пенсии индексировались единожды в год, обычно в январе. Однако, начиная с 2025 года, первая индексация пенсий будет проводиться в феврале, где пенсионеры смогут получить компенсацию за уровень инфляции за предыдущий год. Затем в апреле пенсии будут повышены снова на основе роста доходов Социального фонда.
Показатели индексации пока являются предварительными и могут измениться. Ожидается, что в следующем году страховые выплаты увеличатся в среднем на 6,7 процента, а на год позже двойная индексация составит 6,3 процента. Прогнозируется, что средняя пенсия вырастет до почти 26 тысяч рублей через два года. Однако повышение пенсий получат только неработающие пенсионеры.
Также ожидается рост общего числа пенсионеров, и к 2026 году их количество в стране должно составить около 43,3 миллиона человек. Соотношение пенсии к средней зарплате составит 25,3 процента, сообщает ngnovoros.ru.