Смело берите, они из натурального мяса: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки
- 17:00 5 марта
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- Служба новостей
При проведении проверки сарделек и сосисок, доступных в отечественных магазинах, эксперты выяснили, что в этой категории продуктов существуют достойные варианты. Роскачество, организация, занимающаяся тестированием товаров и услуг, опубликовала информацию о том, какие конкретные товары можно употреблять без вреда для здоровья, пишет progorod43.ru.
Основным преимуществом отобранных товаров по сравнению с конкурентами является их состав, который включает только натуральное мясо, не содержащее стафилококков и антибиотиков, которые могут присутствовать в некоторых других продуктах. Специалисты отметили, что высокие оценки были присвоены мясным изделиям, состоящим исключительно из свинины и говядины, при этом не содержащим даже следов птицы.
В список лучших сосисок вошли продукты таких производителей, как "Останкино", "Ремит", "Дымов", "Клинский" и "Окраина". Что касается сарделек, то в этой категории победителями стали продукты от марки "Вкусвилл" и шпикачки от "Велком". Эти бренды были признаны экспертами наиболее рекомендуемыми для потребления.