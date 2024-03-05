Пенсионеры, готовьтесь: Голикова назвала новый размер пенсии в марте

Как следует из проекта бюджета Пенсионного фонда, ее величина достигнет 18 521 рубля.

По словам заместителям председателя правительства РФ Татьяны Голиковой , рост выплат будет осуществлен в соответствии с параметрами, предусмотренными в бюджете. Чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен следовать обязательным условиям.

Во-первых, для женщин пенсионный возраст считается после достижения 60 лет, а для мужчин - 65 лет. Однако такие границы начнут действовать с 2028 года, а в настоящее время действует переходный период.