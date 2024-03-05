Безопасность участка дороги и оперативность спецслужб после ДТП с четырьмя погибшими проверят
- 13:07 5 марта
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- Елизавета Петрова
Прокурор Коми поручил провести проверку безопасности и оперативности спецслужб после трагического ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Прокуратура Корткеросского района занимается расследованием соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск.
В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательства со стороны организации, ответственной за обслуживание данного участка автодороги. Также будет оценена работа экстренных служб в части оперативного реагирования и своевременного оказания помощи пострадавшим.
Прокурор Коми, Николай Егоров, лично выдал указание провести данную проверку. Он также взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту данного ДТП. В соответствии с частью 5 статьи 264 УК РФ, водитель, нарушивший правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что привело к неосторожной смерти двух или более лиц, может быть привлечен к уголовной ответственности.
По данным следствия, 3 марта на 74-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло столкновение двух автомобилей. Водитель 25-летнего Daewoo Nexia, во время обгона лесовоза, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan, за рулем которого находился 70-летний мужчина.
Стоит отметить, что маневр был совершен в зоне, где действовал знак "Обгон запрещен". В результате этого ДТП четыре человека погибли, а трое, включая малолетнего ребенка, получили травмы и были госпитализированы.