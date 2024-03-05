Безопасность участка дороги и оперативность спецслужб после ДТП с четырьмя погибшими проверят

Прокурор Коми поручил провести проверку безопасности и оперативности спецслужб после трагического ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Прокуратура Корткеросского района занимается расследованием соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск.

В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательства со стороны организации, ответственной за обслуживание данного участка автодороги. Также будет оценена работа экстренных служб в части оперативного реагирования и своевременного оказания помощи пострадавшим.