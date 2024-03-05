На трассе Р-176 "Вятка" в Коми сегодня ночью движение будет ограничено
- 12:56 5 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
5 марта на трассе «Вятка» будет ограничено движение, как сообщает ГИБДД по Республике Коми.
Ограничения будут действовать на участке трассы Р-176, протяженностью 786 километров, с 20:00 до 24:00 часов. Причина таких ограничений связана с проведением ремонтных работ на дорожном покрытии в районе железнодорожного переезда, расположенного вблизи дома №67 по Сысольскому шоссе в Сыктывкаре.
Во время проведения работ на данном участке дороги будут установлены временные дорожные знаки, которым водители обязаны следовать. Это может включать ограничение скорости, изменение направления движения или временную перекрытие участка дороги.