На трассе Р-176 "Вятка" в Коми сегодня ночью движение будет ограничено

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

5 марта на трассе «Вятка» будет ограничено движение, как сообщает ГИБДД по Республике Коми.

Ограничения будут действовать на участке трассы Р-176, протяженностью 786 километров, с 20:00 до 24:00 часов. Причина таких ограничений связана с проведением ремонтных работ на дорожном покрытии в районе железнодорожного переезда, расположенного вблизи дома №67 по Сысольскому шоссе в Сыктывкаре.