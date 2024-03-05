Жители Сыктывкара cмогут подарить новый дом кошкам из приюта

Жители столицы Коми приглашаются на второй фестиваль «Пойдем домой», который пройдет 10 марта. Организованный волонтерами приюта «Кошки за окошком», этот фестиваль предоставляет возможность желающим найти нового пушистого друга и принять его в свою семью.

Все животные, представленные на фестивале, уже прошли стерилизацию и получили необходимые прививки. Первый фестиваль «Пойдем домой» состоялся в декабре 2023 года и имел целью найти надежные и заботливые руки для приютских животных.