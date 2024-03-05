Жители Сыктывкара cмогут подарить новый дом кошкам из приюта
- 12:20 5 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Жители столицы Коми приглашаются на второй фестиваль «Пойдем домой», который пройдет 10 марта. Организованный волонтерами приюта «Кошки за окошком», этот фестиваль предоставляет возможность желающим найти нового пушистого друга и принять его в свою семью.
Все животные, представленные на фестивале, уже прошли стерилизацию и получили необходимые прививки. Первый фестиваль «Пойдем домой» состоялся в декабре 2023 года и имел целью найти надежные и заботливые руки для приютских животных.
В тот раз 12 животных были представлены на мероприятии, и семь котов нашли новых владельцев. Кроме того, более 250 гостей посетили фестиваль, познакомились с подопечными приюта и приняли участие в различных активностях, таких как мастер-классы, настольные игры и лекции.
Благодаря поддержке участников удалось собрать материальную помощь для приюта, включая корма, наполнители и другие необходимые предметы. На предстоящем фестивале, который состоится в концертном зале «Сыктывкар», будут представлены котики старше одного года, которые также уже стерилизованы и привиты.
Животные будут отдаваться только ответственным взрослым людям старше 23 лет, которые понимают, что кошка - это полноценный член семьи, требующий заботы, внимания и финансового обеспечения. Рекомендуется принести с собой переноску и паспорт для заключения договора о передаче животного.
Кроме возможности принять в свою семью нового питомца, гостей фестиваля также призывают принести подарки для подопечных приюта. Влажные корма, древесный наполнитель, переноски, домики и лежанки - все это будет принято с благодарностью.
В течение дня посетителей ждут познавательные лекции, интересные мастер-классы, настольные игры для детей и взрослых, а также аквагрим. Вход на фестиваль будет свободным, поэтому все желающие смогут прийти и поддержать эту благородную инициативу.
Фестиваль «Пойдем домой» пройдет с 11:00 до 17:00 в концертном зале «Сыктывкар» (улица Бабушкина, 22). Вход свободный.